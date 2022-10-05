Ayçiçek yağı indirime mi girdi? Tarım Kredi market yağı ne kadar? 5 litre sıvı yağ ne kadar indirime girdi?

Ayçiçek yağı indirime mi girdi? TMO ayçiçek yağı, araştırılmaya başlandı. Tarım Kredi marketlerde yapılan indirim sonrası sıvıyağ fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Tarım Kredi market yağı ne kadar? 5 litre sıvı yağ ne kadar indirime girdi? İşte indirimdeki yağın fiyatı.

Ayçiçek yağı indirime mi girdi? TMO ayçiçek yağı, araştırılmaya başlandı. Tarım Kredi marketlerde yapılan indirim sonrası sıvıyağ fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Tarım Kredi market yağı ne kadar? 5 litre sıvı yağ ne kadar indirime girdi? İşte indirimdeki yağın fiyatı.

Ayçiçek yağı indirime mi girdi?

Tarım Kredi marketlerinde birçok üründe indirim yapıldı. Bunlardan en çok rağbet gören ayçiçek yağı oldu. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 135 TL'ye giriledi.

Diğer ürünlerin indirimli listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.