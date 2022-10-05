Tarım Kredi marketlerde indirim | Tarım Kredi markette yağ fiyatları düştü mü? Ayçiçek yağı ne kadar oldu?

Tarım Kredi marketlerde indirim! Tarım Kredi marketlerde indirim yapıldı en büyük ilgiyi deterjan ve sıvı yağ gördü. azıcık yağının indirime girmesi herkes sevindirdi Peki ama ayçiçek yağı ne kadar oldu? Tarım Kredi markette yağ fiyatları düştü mü? İşte indirime giren ürünler.

Tarım Kredi marketlerde indirim! Tarım Kredi marketlerde indirim yapıldı en büyük ilgiyi deterjan ve sıvı yağ gördü. azıcık yağının indirime girmesi herkes sevindirdi Peki ama ayçiçek yağı ne kadar oldu? Tarım Kredi markette yağ fiyatları düştü mü? İşte indirime giren ürünler.

Tarım Kredi markette yağ fiyatları düştü mü?

Tarım Kredi Market tarafından yayınlanan listeye göre 1-15 Ekim tarihleri arasında, 5 litre TMO ayçiçek yağı 135 TL'den satılacak. Aynı zamanda çay, şeker, meyve, bal, süt, un, mercimek, pirinç ve deterjan gibi ürünlerde de indirim gözlemlendi.

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