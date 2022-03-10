Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur? Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmezse altın ve dolar yükselir mi, düşer mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra dünya piyasaları yangın yerine döndü. Emtia fiyatlarında yaşanan artış sonrası enflasyon endişesi daha da arttı. Avrupa Merkez Bankas'nın (ECB) vereceği faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ECB'nin muhtemel faiz artırışında altın, dolar ve euronun (avro) nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur? Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmezse altın ve dolar yükselir mi, düşer mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra dünya piyasaları yangın yerine döndü. Emtia fiyatlarında yaşanan artış sonrası enflasyon endişesi daha da arttı. Avrupa Merkez Bankas'nın (ECB) vereceği faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ECB'nin muhtemel faiz artırışında altın, dolar ve euronun (avro) nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşı dünya piyasalarını derinden sarsı. Henüz toparlanamayan piyasalar ekside seyrini sürdürüyor. Avrupa'da ve dünya genelinde yükseliş gösteren enflasyon jeopolitik risklerle birlikte daha da yükselmesi bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile emtia fiyatlarında da yaşanan hızlı yükseliş ekonomilerin toparlanmasını güçleştiriyor. Tam bu aşamada Avrupa Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı merakla bekleniyor. Elinde dolar, altın ve euro olan vatandaşlar da Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmezse, sabit tutarsa altın ve dolar yükselir mi, düşer mi? sorusunu sıkça sormaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) muhtemel bir faiz artışına gitmesi dünya piyasalarını etkileyebilir. Avrupa Merkez Banksı'nın faizleri değiştirmemesi ve politika faizini sabit bırakması dünya piyaslarında bir değişikliğe neden olmaz. Dolar, altın ve euro güncel seyrinde devam eder.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artırsa dolar, altın, euro ne olur?

Piyasdaki euronun çekilmesiyle euro bir miktar değer kazanabilir. Bununla birlikte dolar ve altında da bir miktar yükseliş olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz sabit tutarsa dolar, altın, euro ne olur?

Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz kararını açıklamıştı. Piyasa beklentileri doğrultusunda Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25, mevduat faizini yüzde eksi 0,50'de sabit tutan Avrupa Merkez Bankası'nın Mart ayında vereceği faiz kararı merakla bekleniyordu.

Avrupa Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, bu yıl faiz artışının yüksek petrol fiyatlarına ve enflasyonu artıran arz dar boğazına çözüm olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Lagarde, faiz artırımının zamanlamanın ilişkin ise "Şu anda tahminimize dahil ettiğimiz yükselen enflasyon rakamlarını izliyoruz. Enflasyonun aralıktaki tahminimizde daha yüksek çıkması muhtemel. Analiz mart ayında olacak ve sonra göreceğiz" dedi.