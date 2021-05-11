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Avrupa liglerinde şampiyonlar TV+'ta belli oluyor

Televizyon platformu TV+, sporseverleri dünyanın en heyecanlı spor organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya devam ediyor.

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11.05.2021 14:22:02
Avrupa liglerinde şampiyonlar TV+'ta belli oluyor

Avrupa futbolunun zirvesi İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi de TV+'ta canlı yayınlarla futbolseverlerle buluşuyor.

Turkcell TV+ açıklamasına göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden heyecanlı maçları spor severlerle buluşturmayı sürdürüyor. İngiltere Premier Lig'de ve Almanya Bundesliga'da da şampiyonlar bu hafta TV+'ta belli olacak. Premier Lig'de zirvenin sahibi Manchester City'nin Chelsea'yi konuk edeceği karşılaşma 8 Mayıs Cumartesi günü 19.30'da TV+ 77. Kanal'dan canlı yayınlanacak.
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Bundesliga'da lider Bayern Münih de mutlu sona ulaşmak için Mönchengladebach ile karşılaşacak. 8 Mayıs'ta oynanacak mücadele de saat 19.30'da başlayacak ve TV+ 78. Kanal'dan naklen yayınlanacak.

- F1 heyecanı da TV+'ta

Öte yandan Formula 1 heyecanı da TV+'ta yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen F1'de İspanya GP'sinin tüm detayları canlı yayınlarla TV+'ta olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan