Asgari ücrette AGİ kalktı mı? AGİ iptal mi oldu? Asgari ücretli AGİ almayacak mı? 2022 AGİ nasıl belirlenecek? Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zammını merak ederken 4. toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4250 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca çalışanların evli ve çocuklu olması bakımından bu rakamın artacağını da belirtti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2022 AGİ oranları merak edilip araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücretli çalışanların artık AGİ alamayacağını açıkladı.

Asgari ücrette AGİ kalktı mı? AGİ iptal mi oldu? Asgari ücretli AGİ almayacak mı? 2022 AGİ nasıl belirlenecek? Milyonlarca kişi 2022 asgari ücret zammını merak ederken 4. toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4250 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca çalışanların evli ve çocuklu olması bakımından bu rakamın artacağını da belirtti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2022 AGİ oranları merak edilip araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Cem Kılıç asgari ücretli çalışanların artık AGİ alamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında asgari ücretin 4 bin 250 lira olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca kişi 2022 AGİ oranlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Asgari ücrette AGİ kalktı mı?

Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

Asgari ücretli AGİ almayacak mı?

Prof. Dr. Cem Kılıç, ntv.com.tr'ye 2022 AGİ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cem Kılıç, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı. Buna göre gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.