Asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret Temmuzda ne kadar olacak? 2022 Temmuz asgari ücret zammı

Asgari ücrete zam geldi mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesi bekleniyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı temmuz asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücretin 5 bin TL üzerinde seyretmesi bekleniyor. Asgari ücret Temmuzda ne kadar olacak? Ara zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı...

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesi bekleniyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı temmuz asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret Temmuzda ne kadar olacak? 2022 Temmuz asgari ücret zammı...

Asgari ücrete zam geldi mi?

Her yıl bir kez belirlenen asgari ücrete Temmuz ayında ara zam bekleniyor. Aynı doğrultuda enflasyon farkı verilmeside konuşulan konular arasında yerini aldı.

Eğer enflasyon farkı ve asgari ücret zammı verilirse; asgari ücretin Temmuz sonrası 5.997 seviyesine çıkması bekleniyor.

Asgari ücret Temmuzda ne kadar olacak?

Şu an asgari ücret vatandaşlara 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Enflasyon rakamlarının da eklenmesinden sonra asgari ücretin 5.500 veya 5.900 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra daha net bir yol çizilebilir.

Fakat asgari ücret Temmuz zammına ilişkin kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Temmuz zammı çalışmaları devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini açıklamıştı. Aynı zamanda emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarıda konuşmalar arasında kayıtlara geçti.

Veat Bilgin, Haziran ayındaki enflasyon rakamlarınında çalışmaya eklenerek yeni bir yol haritası çıkarılacağını belirtti.