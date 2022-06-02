Mayıs ayı enflasyonu ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar çıktı? Enflasyon kaç 2022 Mayıs?

Mayıs ayı enflasyonu ne kadar? Haziran ayına girdikten sonra geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları, en sık araştırılan konular arasına girdi. Peki 2022 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar çıktı? Enflasyon kaç? 2022 Mayıs enflasyon açıklaması...