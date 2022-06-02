Mayıs ayı enflasyonu ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar çıktı? Enflasyon kaç 2022 Mayıs?
Mayıs ayı enflasyonu ne kadar? Haziran ayına girdikten sonra geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları, en sık araştırılan konular arasına girdi. Peki 2022 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar çıktı? Enflasyon kaç? 2022 Mayıs enflasyon açıklaması...
2022-06-02 14:50:04
Haziran ayına girdikten sonra geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları, en sık araştırılan konular arasına girdi. Peki 2022 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar çıktı? Enflasyon kaç? 2022 Mayıs enflasyon açıklaması...
Mayıs ayı enflasyonu ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklandı. Bunun ardından mayıs ayı enflasyon rakamları merakla beklenir oldu.
Henüz açıklanmış olmasada piyasa katılımcılarının yorumlarına göre; Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 76,2 seviyelerine çıkacağı söyleniyor.
2022 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar çıktı?
Mayıs ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Ekonomistlerin yorumlarına göre mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 70 üzerinde olacağı tartışılıyor.
Açıklama yapıldıktan sonra detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.
YORUMLAR (0)