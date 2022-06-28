Asgari ücrete yüzde 26 zam mı yapılacak? Asgari ücret ek zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması planlanıyor?

Asgari ücrete yüzde 26 zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanının talimatından sonra Asgari Ücret Komisyonu toplantılarında asgari ücret için yeni formüller çalışılıyor. Ek zam asgari ücret için beklenmiyordu. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan fikir, vatandaşı sevindirdi. Peki ama memurlara yapılan zam oranı asgari ücrete de gelecek mi? Asgari ücret için yüzde 4 zam yapılır mı? Asgari ücret ek zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması planlanıyor? İşte son dakika asgari ücret zammı detayları...

Cumhurbaşkanının talimatından sonra Asgari Ücret Komisyonu toplantılarında asgari ücret için yeni formüller çalışılıyor. Ek zam asgari ücret için beklenmiyordu. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan fikir, vatandaşı sevindirdi. Peki ama memurlara yapılan zam oranı asgari ücrete de gelecek mi? Asgari ücret için yüzde 4 zam yapılır mı? Asgari ücret ek zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılması planlanıyor? İşte son dakika asgari ücret zammı detayları...

Asgari ücrete yüzde 26 zam mı yapılacak?

Memur maaşları için temmuz zam oranları belli olmaya başladı. Asgari ücret için ikinci bir zam yapılması beklenmiyordu fakat Cumhurbaşkanı talimatıyla yeni formüller çalışılmaya başlandı.

Asgari ücret 2022 yılı ilk aylarından bu yana 5 bin 4 TL brüt olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda ocak ayı başından itibaren damga ve mühür vergisi alınmıyordu. İşçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

Şu an konuşulan yeni formülle asgari ücrete yüzde 26,10 oranında bir zam uygulanması planlanıyor. Detaylar henüz netleşmedi.

Asgari ücret ek zammı yüzde kaç olacak?

Asgari ücrete ek zammın yüzde 26.10 civarında uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla;

Brüt asgari ücret: 6.310,04 TL

SGK primi % 14: 883,41 TL

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10 TL

Kesintiler toplamı: 946,51 TL

Net asgari ücret: 5.363,53 TL olarak güncellenecek.

Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

Asgari ücret şu an için brüt 5004 TL olarak hesaplanıyor. Planlanan yüzde 26.10'luk zam, asgari ücrete uygulandığında, 1306 TL asgari ücrete zam yapılmış olacak.