Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? Temmuz'da asgari ücrete zam mı gelecek? Erdoğan'dan flaş açıklama....

Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? Temmuz'da asgari ücrete zam mı gelecek? Asgari ücrete 2022 yılının ortasında yeni zam gelebileceği iddiaları kulislerde iyiden iyiye seslendirilmeye başlandı. Asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklamalar da AK Partili isimlerden gelmişti. Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.

Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı? Temmuz'da asgari ücrete zam mı gelecek? Asgari ücrete 2022 yılının ortasında yeni zam gelebileceği iddiaları kulislerde iyiden iyiye seslendirilmeye başlandı. Asgari ücretlileri heyecanlandıran açıklamalar da AK Partili isimlerden gelmişti. Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan asgari ücrete ara zammın yapılabileceğini dile getirmişti. Özkan'ın açıklamalarından sonra asgari ücretle çalışanlar ikinci zam yapılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücretlileri sevindirecek değerlendirmelerde bulundu. Özkan “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında asgari ücrete ara zam konusuna da değindi. Erdoğan Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi...

Temmuz'da asgari ücrete zam mı gelecek?

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."