Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Temmuz asgari ücret zammı | Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı? Geçtiğimiz günlerde AK Partili Cahit Özkan'ın yaptığı konuşma gündeme oturdu. Konuşmada 'asgari ücrete ikinci bir zam yapılabilir' sözlerini kullanan Özkan'ın açıklamaları merak ediliyor. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret 5 bin tl olacak mı? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte son dakika asgari ücret açıklamaları...

Siyasetçi ve avukat olan Cahit Özkan'ın konuşmaları sonrasında asgari ücrete ikinci zam bekleniyor. 2022 Temmuz asgari ücret zammı konusunda yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?

AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var." açıklamasıyla gündemdeki en önemli başlıklar arasına yerleşti. Söylemlere göre asgai ücrete 850 TL zam gelme ihtimali ortaya çıktı.

Özkan konuşmasının ilerleyen süreçlerinde; "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Sene başında 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanmıştı, yüksek enflasyon karşısında maaşlara 850 TL daha zam yapılacağıkonuşuluyor. .