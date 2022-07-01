Asgari ücret zammı ile memurlara 300 TL artış mı yapılacak? Memur maaşları 300 TL zamlanacak mı? Memur maaşı 300-350 TL artacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan zam oranını duyurdu. Kameralar karşısına geçen Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 TL olacağını duyurdu.

Asgari ücret zammı ile memurlara 300 TL artış mı yapılacak? Memur maaşları 300 TL zamlanacak mı? Memur maaşı 300-350 TL artacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan zam oranını duyurdu. Kameralar karşısına geçen Erdoğan milyonlarca çalışanın merakla beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net asgari ücretin 5500 TL olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı. 2022 Temmuz zamlı asgari ücret gelen zamlardan sonra 5500 TL oldu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek."

Asgari ücret zammı ile memurlara 300 TL artış mı yapılacak?

Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı kamuoyuna ilan etti. Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.

Sadece işçilerle sınırlı kalmayan artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan artışın sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal ilke çerçevesince çalışanları korumanın yansıması şeklinde altını çizmek isterim."