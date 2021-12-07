Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 güncel asgari ücret fiyatı

2022 asgari ücret ne kadar oldu? Vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret konusu hakkında yapılan toplantıların detayları merak konusu haline geldi. Özellikle de son görüşmelerin ardından 3 bin 500 ila 4 bin Türk Lirası arasında asgari ücret fiyatlandırması yapılacağı haberi, yüzleri güldürdü. Peki ama asgari ücret toplantılarında son durum ne? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret yüzde kaç zamlandı?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında görüşülmeye başlanmıştı. İlk toplantı netice vermemiş olsa da ikinci toplantı sonucunda yüzleri güldürecek fiyat açıklamaları yapıldı. Prof. Dr. Sefer Şener "Benim yaptığım hesaplara göre asgari ücretin yüzde 30'un altına inmesi ve yüzde 45'in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 ilde 2 bin 500 çalışan ve 604 işveren ile yapılan anketin sonucunda, işçi kesiminin ağırlıklı olarak 3 bin 750-4 bin lira, işveren kesiminin ise 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücret talep ettiğini belirtmişti.

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret için yapılan toplantılar sonucu kesin ve net olarak bir açıklama yapılmadı. Toplantıların sonunda alınacak kararda asgari ücret netleşecek. Açıklama yapıldıktan sonra asgari ücret fiyatlandırması ve agi konusunda detaylı bilgileri haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapıldı?

Asgari ücret zammı henüz kesinleşmedi fakat son yapılan toplantılar sonrasında 3.500-4.000 TL ekseninde olacağı düşünülüyor.

Asgari ücret yüzde kaç zamlandı?

Enflasyon oranlarının yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı düşünülüyor. Asgari ücretin ise 5-6 puan üzerinde belirlenmesi gerektiği, toplantılarda konuşuluyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelecek olan zammın yüzde 20-21-22 dolaylarında olması olası bir durum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.