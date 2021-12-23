Asgari ücret muafiyeti son günlerde gündemdeki yerini koruyor. Mecliste de konuşulan konunun bugün kesinleştiği haberleri de yayınlanıyor. Peki ama asgari ücret damga ve gelir vergisinden muaf mı? 2022 Asgari ücret vergi muafiyeti meclisten geçti mi? Vergi muafiyeti kanun teklifi sonuçları...

Asgari ücret muafiyeti son günlerde gündemdeki yerini koruyor. Mecliste de konuşulan konunun bugün kesinleştiği haberleri de yayınlanıyor. Peki ama asgari ücret damga ve gelir vergisinden muaf mı? 2022 Asgari ücret vergi muafiyeti meclisten geçti mi? Vergi muafiyeti kanun teklifi sonuçları...

Asgari ücret damga ve gelir vergisinden muaf mı?

Teklife göre, yenilenebilir enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı, 20 kilovata çıkarılacak.

Tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak. (Kaynak: AA)

2022 Asgari ücret vergi muafiyeti meclisten geçti mi?

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, yıllardır talep edilen, gündeme getirilen asgari ücret üzerinden alınan verginin kaldırılması meselesini kanun teklifiyle hayata geçirmiş olduklarını belirterek, "Yalnız, hatipleri dinlerken eksik bırakıldığını gördüm; sadece asgari ücretten vergi almayı ortadan kaldırmıyoruz, asgari ücretin üzerinde kalan bütün ücretlerden de asgari ücret miktarınca vazgeçilen vergiden vazgeçerek onun üzerindeki kısımdan vergi alınabileceği yeni bir döneme, vergi sisteminde de neredeyse devrim niteliğindeki bir döneme doğru geçiyoruz" sözlerini dile getirdi.

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