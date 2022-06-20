Asgari ücret 5 bin TL olur mu? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 5 bin TL olur mu? Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zam için nefesler tutuldu. Milyonlarca haneyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin rakamlar belli olmaya başladı. Enflasyon rakamlarına göre 5 bin TL'yi aşacağı söylenen asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek temmuzda? İkinci asgari ücret zammı ne kadar verilecek? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen son dakika asgari ücret haberleri...

Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zam için nefesler tutuldu. Milyonlarca haneyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin rakamlar belli olmaya başladı. Enflasyon rakamlarına göre 5 bin TL'yi aşacağı söylenen asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek temmuzda? İkinci asgari ücret zammı ne kadar verilecek? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen son dakika asgari ücret haberleri...

Neden asgari ücrete ikinci zam yapılacak?

Asgari ücret, bir kişinin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak miktardaki paradır. Dünya genelinde ekonomik sorunlar yaşandığı ve ülkemizi de derinden etkilediği için geçim sorunları meydana çıkmaya başladı.

Dolayısıyla vatandaşın talebi üzerine masaya yatırılan ikinci asgari ücret zammı, onay bekliyor.

Asgari ücret 5 bin TL olur mu?

Asgari ücretin yüzde 10 üzeri bir oranda artırılması, 5 bin TL'yi bulacak. Brüt olan bu rakamın net olması için yüzde 20'lik zam uygulanması gerekir.

Enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan zam için haziran sonu bekleniyor.

Yüzde 10 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 10'luk zam uygulandığı takdirde; net 4678,3 lira ve brüt 5505,4 liraya yükselmiş olacak.

Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam yapılırsa da; 5103,6 lira ve brüt 6004,8 liraya yükselmiş olacak.

Asgari ücret ayda kaç gün üzerinden hesaplanır?

Saatlik ücret aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte haftanın bir günü yasal izin hakkı kullanılır. Dolayısıyla 45 saatlik haftalık standart çalışma saatine göre hesaplama yapılmalıdır.

Bu yılın asgari ücret saat ücreti net 18,90 TL olarak hesaplanmaktadır. Temmuz zammından sonra güncellenecektir.