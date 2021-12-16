Asgari ücret 4150 TL mi? 2022 asgari ücret 4200 lira mı? 2022 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?

2022 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tespitinde son viraja girildi. Asgari ücret konusunda pek çok kişi tahminde bulunuyor. Kamuoyunda ise asgari ücretin 4000 TL'nin üzerinde olması bekleniyor. 2022 Asgari ücret 4150 TL mi? 2022 asgari ücret 4150 lira mı olacak? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 asgari ücrette karar bugün açıklanacak ve asgari ücrete ne kadar zam geleceği netlik kazanacak.

Milyonlarca çalışan 2022 net ve brüt asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret 2022 tespit komisyonu son toplantısını 16 Aralık'ta yapacak. Asgari ücret konusunda pek çok kesim bir fiyat tahminide bulundu. Genel olarak asgari ücretin 4000 TL civarında yada bir miktar üstünde olacağı tahmin ediliyor. 2022 Asgari ücret 4150 TL mi? 2022 asgari ücret 4150 lira mı olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Asgari ücret 4150 TL mi? 2022 asgari ücret 4150 lira mı?

2022 asgari ücrette karar bugün açıklanacak ve asgari ücrete ne kadar zam geleceği netlik kazanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati " Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız." dedi.

Agari ücret 4 bin 100 TL mi olacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı. Selvi, konuya ilişkin "Asgari ücret rakamım tutacak mı?" başlığıyla yazdığı yazıda "Ankara'da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretliye vergi indirimi mi geliyor?

Edinilen son dakika bilgisine göre hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

2021 AGİ tablosu…

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.