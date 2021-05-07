DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 15:16:56
ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi tankla test edildi

ASELSAN'ın VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin testleri M60TM tankıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Böylece bu konuda dışa bağımlılığı azaltırken, tankları yüksek performanslı güncel sistemlerle donattıklarını ve ömür devri sürelerini uzattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan