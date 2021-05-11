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Arzum'a 'Plus X Award'dan 11 ödül

Arzum, Plus X Award'da 2013'ten bu yana kazandığı 25 ödüle bu yıl 11 tane daha ekleyerek toplam ödül sayısını 36'ya çıkardı.

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11.05.2021 14:24:51
Arzum'a 'Plus X Award'dan 11 ödül

Arzum, teknoloji ve tasarım yarışmalarından Plus X Award'da 4 ürünüyle 11 farklı ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre, inovatif teknolojilerin ödüllendirildiği, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği Plus X Award 2021'de Arzum; OKKA ailesinin en yeni üyesi Arzum OKKA Minio Jet, Arzum Clean Force, Arzum Maxi Grill ve yeni ürünü Tostçu Mini ile toplam 11 ödüle layık görüldü.

Plus X Award 2021'de; hassas termostat ayarı, alt ve üst rezistans kontrol sistemiyle ihtiyaç olan ısı ve fonksiyonu kullanmaya imkan sağlayan Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel Pişirici; 'Tasarım', 'Fonksiyonellik' ve 'Kolay Kullanım' ödüllerinin sahibi oldu.

Ağır ateşte, ideal kıvamda pişmiş, bol köpüklü Türk kahvesi sunan OKKA ailesinin en yeni üyesi Arzum OKKA Minio Jet, 'Yılın en iyi ürünü' ödülünün yanı sıra 'Tasarım' ve 'Kullanım Kolaylığı' ödüllerine layık görüldü. Performansı, hafif ve kompakt tasarımıyla Arzum Clean Force Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge'ye, 'Tasarım', 'Fonksiyonellik' ve 'Kolay Kullanım' ödülleri verildi.

Güncel mutfak trendlerine uygun küçük ve kompakt tasarımı, dik konumda muhafaza imkanı sayesinde tezgahın daha etkin kullanımına yardımcı olan iki tost kapasiteli Arzum Tostçu Mini ise 'Tasarım' ve 'Kullanım Kolaylığı' ödüllerini aldı.

Arzum, Plus X Award'da 2013'ten bu yana kazandığı 25 ödüle bu yıl 11 tane daha ekleyerek toplam ödül sayısını 36'ya çıkardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan