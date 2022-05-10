ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Benzine zam mı geldi? 10 Mayıs benzin zamlandı mı? Benzine ne kadar zam yapılacak? 10 Mayıs Motorine (mazot) zam gelecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla dünya ekonomisi büyük bir darbe aldı. Başta enerji alanında olmak üzere Rusya'ya uygulanan peş peşe yaptırımlar brent petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Brent petrolde yaşanan her artış sonrası araç sahipleri Benzine zam mı geldi? sorusunu sormaya başlıyor. 10 Mayıs'ta benzine zam geleceği iddiası araç sahiplerini endişelendirdi. Peki 10 Mayıs benzin zamlandı mı? Benzine ne kadar zam yapılacak? 10 Mayıs Motorine (mazot) zam gelecek mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla dünya ekonomisi büyük bir darbe aldı. Başta enerji alanında olmak üzere Rusya'ya uygulanan peş peşe yaptırımlar brent petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Brent petrolde yaşanan her artış sonrası araç sahipleri Benzine zam mı geldi? sorusunu sormaya başlıyor. 10 Mayıs'ta benzine zam geleceği iddiası araç sahiplerini endişelendirdi. Peki 10 Mayıs benzin zamlandı mı? Benzine ne kadar zam yapılacak? 10 Mayıs Motorine (mazot) zam gelecek mi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurları akaryakıt fiyatlarını belirliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile brent petrol fiyatlarında adeta patlama yaşandı. Petrolü döviz ile alan ülkelerde bu artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Ülkemizde de savaşın patlak verdiği zamanlarda akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Ancak jeopolitik risklerin azalmasıyla brent petrol fiyatları da düşüşe geçti ve akaryakıta indirimler gelmeye başladı. 10 Mayıs'ta gelen bir iddia araç sahiplerini üzdü.

Benzine zam mı geldi?

10 Mayıs'ta NTV'de yer alan habere göre benzin litre satış fiyatına zam gelecek. İddia sonrası benzinli araç sahipleri benzine ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Benzin fiyatlarına 10 Mayıs Salıyı 11 Mayıs Çarşambaya bağlayan gece zam gelmesi bekleniyor.

10 Mayıs benzin zamlandı mı? Benzine ne kadar zam yapılacak?

Benzine yapılması beklenen zammın miktarının 78 kuruş olduğu belirtildi. Benzinli araç sahipleri litre başına ödeyeceği miktar 21 TL'yi geçecek.

10 Mayıs'ta mazota zam gelecek mi?

Benzinin litre fiyatı 11 Mayıs'ta 78 kuruş zamlanacağı iddia edildi. İddia sonrası dizel araç sahipleri motorine zam yapılacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. 10 Mayısı 11 Mayısa bağlayan gece gelmesi beklenen zammın sadece benzin grubunda olacağı tahmin ediliyor. Mazot fiyatlarına ise şu anda henüz bir zam beklenmiyor.

Daha önce 1 lira 33 kuruş zam gelmişti

30 Nisan cumartesi günü benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmişti. 10 gün aradan sonra benzine bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Benzin neden zamlandı?

Benzin fiyatalarının zamlanmasındaki nedenlerin başında yurt içinde döviz kurunun bir miktar artış göstermesi yer alıyor. Dolar 15 TL sınırını geçtiğimiz günlerde geçmişti. Döviz kuru düştüğü zaman akaryakıt ürünlerinde indirim beklenebilir.

10 Mayıs benzin ne kadar oldu?

İstanbul'da benzinin litresi 21,13 TL olacak

Ankara'da benzinin litresi 21,22 TL olacak

İzmir'da benzinin litresi 21,22 TL olacak

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