Araç fiyatları düştü mü? Araba fiyatları ucuzlar mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Döviz kurlarında yaşanan hızlı gerileme araç almayı düşünenleri sevindirdi. Döviz artışına orantılı banka mevduat hesabı sisteminin hayata geçirileceğini açıklanmasının ardından dolardaki değer kaybı yüzde 30'u buldu. Araç almak isteyenler otomobil fiyatlarının ne kadar ucuzlayacağını araştırmaya başladı. İşte ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler...

Otomobil almak isteyenler döviz kurlarında yaşanan gerileden sonra Araç fiyatları düştü mü? Araba fiyatları ucuzlar mı? sorusunu sormaya başladı Döviz kurlarında yaşanandüşüş ne çok da araç almayı düşünenleri sevindirdi. Döviz artışına orantılı banka mevduat hesabı sisteminin hayata geçirileceğini açıklanmasının ardından dolardaki değer kaybı yüzde 30'u buldu. Araç almak isteyenler otomobil fiyatlarının ne kadar ucuzlayacağını araştırmaya başladı. İşte ikinci el ve sıfır otomobil piyasasında yaşanan gelişmeler...

Araç fiyatları düştü mü?

Büyük markalar otomobil fiyatlarını güncellemeye başları. Renault ve Dacia gibi markaların internet sitelerindeki fiyat listeleri güncelleniyor. Dolşar kurunda yaşanan yüzde 30 değer kaybı otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı şimdilik merak konusu.

Araba fiyatları ucuzlar mı?

Bir hafta içinde sıfır otomobil fiyatlarında düşüşün vatandaşlara yansıyabileceği belirtildi. Sıfır otomobillerde ilk etapta 20-30 bin TL arasında bir gerilemenin görülebileceği, ilerleyen günlerde bu düşüşün daha da artabileceği belirtiliyor.

Araba fiyatları ucuzlar mı?

Sıfır araçlarda yaşanacak gerileme ikinci el araç fiyatlarına da yansır. İkinci el otomobil fiyatlarında da 200 bin TL'lik araçlarda 20 bin TL gibi bir indirim olabilir. Döviz kurlarında yaşanan gerileme sonrası araç fiyatlarının durumuna dair milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Bir hafta içerisinde otomobil piyasasında yaşanan düşüşleri vatandaş görmeye başlar. Benim tahminim ilk etapta 20 bin lira veya 25 bin liralık bir düşüşün yaşanacağı. Bu durum ikinci el araçlara da yansır. Kurun düşüşü satışları da olumlu etkileyecektir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.