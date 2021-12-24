Apple'dan dolar indirimi! İşte yeni iPhone fiyatları

Geçen hafta tüm ürünlerine zam yapan Apple, dolar kurundaki düşüşün ardından bu defa tüm ürünlerine indirim yaptı. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods gibi Apple cihazları yaklaşık yüzde 30 oranında indirime girdi.

Türkiye'de son üç günde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı.

Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple'dan da dolar indirimi geldi.

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde yayınlanan listeye göre iPhone 13 serisi başlangıç fiyatları 14 bin 799 TL'ye (mini modeli) düştü. Serinin standart modeli, 16 bin 299 TL'ye satılırken; iPhone 13 Pro cihazını 21 bin 499 TL, iPhone 13 Pro Max‘i ise 23 bin 999 TL fiyat etiketi ile görüyoruz.

iPhone SE: 10 bin 499 TL – 7 bin 799 TL

iPhone 11: 13 bin 999 TL – 10 bin 999 TL

iPhone 12 mini: 17 bin 999 TL – 13 bin 499 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL – 14 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL – 14 bin 799 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL – 16 bin 299 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL – 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL – 23 bin 999 TL

YENİ MACBOOK FİYATLARI



Apple M1 – 13 inç Macbook Air: 19 bin 999 TL – 14 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL – 18 bin 999 TL

M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL – 29 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL – 37 bin 499 TL

M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL – 52 bin 499 TL

İNDİRİMLİ iPAD FİYATLARI



iPad: 6 bin 999 TL – 5 bin 199 TL

iPad mini: 10 bin 499 TL – 7 bin 899 TL

iPad Air: 11 bin 999 TL – 8 bin 999 TL

iPad Pro: 16 bin 499 TL – 11 bin 999 TL

Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL – 5 bin 899 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL – 4 bin 199 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL – 2 bin 949 TL

Apple TV 4K: 3 bin 899 TL – 2 bin 899 TL

Apple TV HD: 3 bin 299 TL – 2 bin 499 TL

AirPods Max: 10 bin 499 TL – 7 bin 999 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL – 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 5 bin 99 TL – 3 bin 799 TL

AirPods 2: 2 bin 499 TL – 1.899 TL

AirTag Tekli: 539 TL / Paket: 1809 TL – Tekli: 399 TL / Paket: 1.359 TL

Apple parlatma bezi: 359 TL – 269 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.