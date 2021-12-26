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TIMETURK / EKONOMİ / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın başvuruları başladı. 1 Ocak Cumartesi günü sona eriyor. Peki ama Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı hangi kadrolardan yapılacak? Çalgı EğitimiBölümü, El Sanatları Bölümü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bölümü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koor. Bölümü, Müzikoloji Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü, Çalgı Teknolojileri Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi ve profesör alımı detayları...

1 Saat Önce
2021-12-26 21:24:58
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilanın başvuruları başladı. 1 Ocak Cumartesi günü sona eriyor. Peki ama Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı hangi kadrolardan yapılacak? Çalgı Eğitimi
Bölümü, El Sanatları Bölümü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bölümü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koor. Bölümü, Müzikoloji Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü, Çalgı Teknolojileri Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi ve profesör alımı detayları... Türk Telekom

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

öğretim üyesi alımı

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Başvuru Detayları

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı için 26 Aralık günü başlayan başvurular 1 Ocak günü sona eriyor.

başvuru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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