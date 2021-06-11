Analiz: ECB değerlendirmesi ve PEPP geleceği

'Avrupa Merkez Bankası, Mart 2022’ye kadar Pandemik Acil Satın Alma Programı’nı (PEPP) devam ettireceğinin taahhüdünü verdi...'

Faiz oranlarında tahminle paralel değişikliğe gitmeyen Avrupa Merkez Bankası, Mart 2022'ye kadar Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) devam ettireceğinin taahhüdünü verdi.

"En önemli ayrıntı, PEPP'in kayda değer hızda devam edeceği ve tahvil alım hızının daha yüksek olacağına yönelik. Program büyüklüğü 1,85 trilyon USD seviyesinde tutuldu." diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, erken bir tapering şu aşamada yok. Banka açıklamasında; “Finansman koşulları ve enflasyon görünümüne ilişkin ortak bir değerlendirmeye dayanarak, Yönetim Konseyi, PEPP kapsamındaki net alımların önümüzdeki çeyrekte yılın ilk aylarında olduğundan önemli ölçüde daha yüksek bir hızda devam etmesini bekliyor." ibaresi yer almakta. Eski APP programı kapsamında tahvil alımı, gerektiği sürece aylık 20 milyar EUR hızında devam edecek."

"2021 Euro Bölgesi büyüme beklentisi %4'ten %4,6'ya çıkarıldı"

Erkan, "2021 ve 2022 büyüme beklentileri ile enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü güncelleme yapıldı. 2021 Euro Bölgesi büyüme beklentisi %4'ten %4,6'ya çıkarıldı. 2022 büyüme beklentisi de %4,1'den %4,7'ye yükseltildi. 2023 büyümesi %2,1'de stabil. Enflasyona dair ise; 2021 projeksiyonu %1,5'ten %1,9'a, 2022 beklentisi %1,2'den %1,5'e çıkartılmış durumda. Güncellemeler normal ve beklendiği ölçüde. 2023 beklentisi %1,4'te kaldı. Risk dengesini ortada görmeye devam etmekle beraber, önceki dönemlere göre ekonomi daha iyi durumda. Ancak Euro Bölgesi açısından ülkesel ayrışımlar hem finansal koşullar hem de salgın koşullarıyla alakalı olacaktır. Dolayısıyla homojen bir toparlanma dinamikler itibariyle zorken, Euro Bölgesi'nin aşılama etkisiyle gelen dönemsel iyileşmesi geride kaldıktan sonra asıl defoları gösterecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Para politikasının yüksek derecede gevşek tutulmasının da enflasyona katkısı olacaktır"

Erkan anilizini şöyle sürdürdü: "Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, fiyat baskılarının genel olarak hafif kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu ve bunun hala önemli ekonomik gevşekliği ve EUR'nun değerlenmesini yansıttığını söyledi. Para politikasının yüksek derecede gevşek tutulmasının da enflasyona katkısı olacaktır, özellikle derinlerde seyreden faizler itibariyle ve buna mali politikanın katkısı orta vadede de etkili olabilir. Enflasyonun hedef seviyelerin altında, sonraki yıllar için de hala görülüyor olması ECB'nin de enflasyon yaklaşımını temkinli seviyede tutuyor. Güncel gelişmeleri izlemeye devam edecek bir Merkez Bankası görünümü var şu an.."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.