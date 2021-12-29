Altınını TL'ye çevirene ne kadar destek verilecek? Altın hesabını mevduat hesabına çevirenlerin avantajı ne olacak? Merkez Bankası'ndan altın hesaplarını TL'ye çevirenlere destek sağlanacak. Buna göre altın hesaplarını mevduat hesaplarına yada katılım hesaplarına çeviren vatandaşlara ek avantajlar sağlanacak. Dövize endeksli mevduat hesabından sonra devreye giren bu sistem pek çok altın yatırımcısının dikkatini çekmeyi başardı. İşte altın hesaplarından Türk lirası mevduat hesaplarına geçiş yapmanın avantajları...

Cumhurbşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta dovize endeksli mevduat hesabı sistemini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından dolarda sert düşüş yaşandı ve milyarlarca dolar bozdurulup mevduat hesabına aktarıldı. Şimdi ise altın hesabı olanlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Altınını TL'ye çevirene ne kadar destek verilecek? Altın hesabını mevduat hesabına çevirenlerin avantajı ne olacak? sorusu pek çok altın yatırımcısı tarafında nsorulmaya başlandı. Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Döviz hesaplarından TL'ye dönüşüme destekten sonra altın hesapları için de destek sağlanacak.

Altınını TL'ye çevirene ne kadar destek verilecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi. Buna göre, 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Altın hesabını mevduat hesabına çevirenlerin avantajı ne olacak?

Binlerce altın hesabı sahibi Merkez Bankası'nın aldığı "altın hesabı" kararından sonra bunun avantajlarını merak edip araştırmaya başladı. Dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasından sonra şimdi de altın hesaplarının TL'ye çevrilmesi hedefleniyor ve yatırımlar da güvence altına alınıyor.

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

Kur korumalı mevduat hesabı doları düşürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı dövize endeksli mevduat hesabı uygulaması doların ateşini söndürdü. Uzun süre yukarı yönlü hareket edeb dolar bu sistemin devreye girmesiyle duruldu. Bir günde yüzde 40 değer kaybeden dolar cazip bir yatırım aracı olmaktan çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.