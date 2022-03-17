Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın Nisan'da ne olur? Altın düşer mi, artar mı? Altın alınır mı? FED'in faiz artırımından altın piyasaları da etkilendi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile yükselişe geçen ons altında 17 Mart itibari ile düşüşler gözlemlendi. Elinde altını olan ve altın almayı düşünenlere İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Memiş açıklamasında 'Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun.' dedi. İslam Memiş'ten altına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

Altın yükselmeye devam eder mi? Gram altın Nisan'da ne olur? Altın düşer mi, artar mi? Altın alınır mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra yükselişe geçen Ons altın fiyatları yatırımcıların yüzünü güldürmüştü. Yurt içinde de doların yukarı yönlü hareket etmesiyle gram altın fiyatları yeniden 950 TL seviyesine kadar çıktı. Savaş uluslararası piyasaları derinden etkiledi. Yaşanan gelişmeler yatırımcıları da endişelendirdi. Elinde altını bulunan ve altın almayı düşünen vatandaşlara İslam Memiş'ten uyarılar geldi.

Altın yükselmeye devam eder mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altınla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Memiş açıklamasında "Gram altında 900 liranın üzerinde alım yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Sabredip bekleyenlere ne mutlu, alanlara ise geçmiş olsun.” dedi.

Altın alınır mı?

Altın ile ilgili analizlerini 3 haftadır altın ve gümüş için şu öngörüde bulundum. Ben 900 lira seviyesinin üzerinden gram altın almam, 12 lira seviyesinin üzerinden gümüş almam. Ons altını 1990 dolar seviyesinin üzerinden almam. Buralar yüksek. Düşüşleri bekleyen yatırımcı bunu göz ardı etmeden gram altını bu mantıkla almalı. Gümüş tarafında da kademeli almak isabetli olacak. Orta ve uzun vadede yükseliş devam edecek bu düşüşler alım için bir fırsat oluşturuyor.

Altın düşer mi, artar mi?

İslam Memiş açıklamasına şöyle devam etti: Enflasyon fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu da altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarının sevdiği ortamı oluşturduğu için orta ve uzun vadedede altın ve gümüşün değerinin artacağını bize gösteriyor. Sabırla bekleyen yatırımcısının alım için daha alt seviyelerde fırsat bulacağı öngörüm vardı. Altın ve gümüşte bugünkü fiyatlara baktığımızda yatırımcılar alım için daha iyi bir fırsat yakalamış oldu. Yüksekten alanlar korku ve panikle alım yaptığı için bir zarar oluştu. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bir zararları olmayacak. Çünkü ons altında öngördüğüm yıllık 2150 dolar seviyesi, gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesi altının gram fiyatında 1450 lira seviyesi öngörümde bir değişiklik yok. Buralar orta ve uzun vadede test edilecek rakamlar.

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