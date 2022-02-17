Altın yükselir mi? Gram altın 2022'de ne kadar olur? Altında yükseliş sürer mi? sorusu altın yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna krizi ile uluslararası piyasada ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurt içinde gram altın fiyatlarının da artmasına neden oldu. Yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle dünya geleninde güvenli liman altına dönük bir kaçış var.

Altın yükselir mi? Gram altın 2022'de ne kadar olur? Altında yükseliş sürer mi? sorusu altın yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna krizi ile uluslararası piyasada ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yurt içinde gram altın fiyatlarının da artmasına neden oldu. Yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle dünya geleninde güvenli liman altına dönük bir kaçış var.

Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı. Fazileri değiştiremeyen Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. MB'den gelen faiz kararından sonra vatandaşlar da altının ne yönde ilerleyeceğini merak etmeye başladı. Altın ve para piyasaları uzanı İslam Memiş'ten altının geleceğine dair öenmli yorumlar geldi. Altın yükselir mi? Gram altın ne kadar olur? Altında yükseliş sürer mi? sorularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş "1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor." dedi.

Altın yükselir mi?

İslam Memiş altın ile ilgili yaptığı son değerlendirmesinde altın ve dolarda agresif bir yükseliş beklemediğini ifade etti. Memiş açıklamasında şunları söyledi: Son alım fırsatını vermeden yıl içinde öngördüğüm yükselişin başlamasını beklemiyorum. Ancak zaman daraldı. 1-2 hafta içindeki geri çekilmeli son düşüş olarak göreceğim. Her ne kadar faiz artırım sürecini başlatsa da enflasyon süreci çok sancılı olacak. 2021'de manipüle edilen emtiaları 2022'de tutamazlar. Çünkü başka yalan kalmadı."

Gram altın 2022'de ne kadar olur?

İslam Memiş 2022 yılı için de görüşlerini dile getirdi. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "2022 yılı için öngördüğüm ons altında 2.150 dolar, gram da 1.450 lira... Ons gümüşte 40 dolar gramda 20 lira seviyelerinde değişiklik yoktur. 1-2 hafta içindeki öngördüğüm geri çekilmeleri son fırsat olarak yorumlayacağım. Ve 1-2 hafta içindeki düşüş öngörüm devam ediyor."

Altında yükseliş sürer mi?

Altın 16 Şubat günü 810 TL seviyesindeyken 17 Şubat'ta hızlı bir yükseliş gösterdi ve 830 TL'ye kadar çıktı. Altında yaşanan hızlı yükselişin jeopolitik riskler ndeniyle olduğu düşünülüyor. Rusya-Ukrayna hattında yaşanan yeni gelişmelerin altını ateşlediği belirtiliyor.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Haberimizde uzman görüşleri yer almaktadır. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli.