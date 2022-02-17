Altın neden yükseliyor 2022 | Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Altın artmaya devam edecek mi?

Altın neden yükseliyor 2022 | Elinde altını olanlar ve altın almayı düşünenler Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Altın artmaya devam edecek mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. Altın Ukrayna-Rusya gerilimi ile yükselişe geçmişti. Ancak Rusya'nın askerlerini çektiği yönündeki iddialardan sonra gram altın ve ons altında tekrar 810 TL seviyesine kadar gerileme oldu. Ancak 17 Şubat'ta gram altın 830 TL seviyesine kadar çıktı.

Altın neden yükseliyor 2022 | Elinde altını olanlar ve altın almayı düşünenler Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Altın artmaya devam edecek mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. Altın Ukrayna-Rusya gerilimi ile yükselişe geçmişti. Ancak Rusya'nın askerlerini çektiği yönündeki iddialardan sonra gram altın ve ons altında tekrar 810 TL seviyesine kadar gerileme oldu. Ancak 17 Şubat'ta gram altın 830 TL seviyesine kadar çıktı.

Uluslararası piyasalarda Ons altında yaşanan hızlı yükseliş yurt içinde gram altının da yükselmesini sağladı. Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaş iddiaları nedeniyle son bir kaç gündür tırmanışa geçmişti. Ancak gerilimin düşmesinden sonra altın peş peşe gelen açıklamalar sonrası altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti.

Altın neden yükseliyor 2022

Altının yükselemsinin temel nedeni jeoplitik riskler olarak gösteriliyor. Ayrılıkçı grupların iddiasına göre Ukrayna'dan son 24 saat içinde dört bölgeye dört kez ateş açıldı. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığı açıklanmadı. Ayrılıkçıların iddiasının ardından Ukrayna da, ayrılıkçı güçlerin bir köye ateş açtığını öne sürdü. Bu iddialar piyasaları yeniden gerdi. Güvenli liman altına olan ilgi arttı ve altın fiyatları bir günde artış gösterdi.

Gram altın yükselmeye devam edecek mi?

Rusya-Ukrayna hattında krizin yeninden alevlenmesi ile altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Gram altın dün 815 TL seviyelerindeyken 17 Şubat'ta 12.40 sıralarında gram altın 830 TL sevyesine çıktı. Gram altının seyrinin ne olacağı konusunda net bir şey söylemek henüz mümkün değil gibi görünüyor.

Altın artmaya devam edecek mi?

Altın ve piyasa uzamanı İslam Memiş altın piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş "Yeni haftada tansiyonun biraz daha düşük olduğunu gözlemliyorum. Bakalım bu hafta işgal olacak mı, manipülasyon mu çıkacak. Bunu cuma günü hep beraber göreceğiz. Ben bunun manipülasyon olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşündüğümü ifade ettim. Panik alımlarına karşı yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildi. Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. .