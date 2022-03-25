Altın yükselir mi? Altın 1000 TL olur mu? Gram altın bin liraya çıkar mı? Nisan'da altın ne olur? Uzaman isimden flaş analiz...

Altın yükselir mi? Altın 1000 TL olur mu? Gram altın bin liraya çıkar mı? Nisan'da altın ne olur? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Altın uzmanı İslam Memiş'ten gram altına ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. İslam Memiş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ONS altın fiyatında 1900-1950 dolar aralığını takip ettiğini belirtti. Memiş ayrıca gram altın ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Memiş '900 TL seviyesi üzerinde kişisel olarak altın almayı tercih etmiyorum.' dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in altına ilişkin diğer yorumları ise şöyle...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması dünya piyasalarını sarstı. Enerji ürünlerinde ve bazı gıda hammaddelerinde yaşanan fiyat artışları ülkelerin enflasyonla mücadelesini de tehdit etmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile ons altın fiyatları da adeta uçuşa geçti. 2000 dolar seviyesini egeçen ons altına paralele olarak yurt içinde gram altında da bir yükseliş görüldü. Rusya-Ukrayna savaşının şokları atlatılmışken vatandaşlar Altın yükselir mi? Altın 1000 TL olur mu? Gram altın bin liraya çıkar mı? sorularını sormaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Altın yükselir mi?

Altında son durumu değerlendiren İslam Memiş ONS altın fiyatında 1900-1950 dolar aralığını takip ettiğini belirterek kısa vadede ONS altında 1900 seviyesinin altında 1880 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı. İslam Memiş açıklamasında ONS altının baskılandığını söyledi. Memiş açıklamasına şöyle devam etti: “ONS altının yükselmesi demek faizlerin düşmesi demek ama tam tersi merkez bankaları faiz artırma sürecinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Eğer ONS altın fiyatı yüksekte kalmayı devam ettirirse başta FED ve merkez bankaları için risk oluşturur. 2000 dolar üstünü istemiyorlar, baskılıyorlar.” dedi.

Altın 1000 TL olur mu?

"Ben dolar TL kurundaki hareketliliğin gramTL üzerindeki etkisinin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ONS tarafında yükselişler kalıcı olmuyor." diyen İslam Memiş açıklamasında gram altın beelentisini de belirtti. Memiş, “Gram altın fiyatında 900 TL altına sarkma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bu öngörümde 3 haftadır bir değişiklik yok. Gram altın fiyatı 940-960 bandına gittiği zaman yatırımcıya 900 TL seviyesi üzerinde kişisel olarak altın almayı tercih etmiyorum. 850-900 bant aralığından kademeli alımın daha isabetli olacağını ifade etmiştim. Yine öngörüm devam ediyor.” dedi.

Gram altın düşer mi, yükselir mi?

Memiş, “Gram altın fiyatında geçen hafta 895 TL seviyesi görüldü. Tekrar 900 TL seviyesinin altına sarkma ihtimali kuvvetli. Gram altın fiyatında yıl içerisinde 1450 seviyesini halen bekliyorum.” dedi. İslam Memiş, gram altın için alım fırsatı rakamını da paylaştı. Memiş, 4 haftalık kısa vade için 850-900 lira bant aralığının gram altın yatırımcısı için alım fırsatı vereceğini belirtti.

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