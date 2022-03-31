Altın Nisan'da ne olur? Nisan ayında gram altın düşer mi yükselir mi? Altın yorumları...

Altın Nisan'da ne olur? Nisan ayında gram altın düşer mi yükselir mi? Atıl çıkar mı, iner mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. Piyasalardan çıkış yapan sıcak para güvenli liman olarak adlandırılan altına döndü. Ons altın fiyatı savaşın başlamasından bu yana rekor seviyeye çıktı. Yurt içinde de hem dolardaki artışa hem de ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatları yeninden 1000 TL seviyesine kadar dayandı. Altın yatırımcıları Nisan ayında gram altınının nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor.

Altın Nisan'da ne olur? Nisan ayında gram altın düşer mi yükselir mi? Atıl çıkar mı, iner mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. Piyasalardan çıkış yapan sıcak para güvenli liman olarak adlandırılan altına döndü. Ons altın fiyatı savaşın başlamasından bu yana rekor seviyeye çıktı. Yurt içinde de hem dolardaki artışa hem de ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatları yeninden 1000 TL seviyesine kadar dayandı. Altın yatırımcıları Nisan ayında gram altınının nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor.

Altın piyasası oldukça hareketli günler geçiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından altına olan talepte patlama yaşandı. "Güvenli liman" olarak tanımlanan altının fiyatları savaş ile birlikte adeta fırladı. Uluslararası piyasda Ons altının değeri 2100 dolara yaklaşırken gram altın da yurt içinde 1000 TL seviyesine kadar yaklaştı. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da savaş ortamında altının gidişatının ne yönde olacağını araştırmaya başladı. Nisan ayının gelmesiyle altının seyrinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Altın Nisan'da ne olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın piyasalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Açıklamalarının bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş "Şu anda ciddi bir belirsizlik var. Dünya ekonomilerinin nefes alma dönemine geçmesi gerekiyordu" dedi. TGRT Haber'e konuşan İslam Memiş Rusya-Ukrayna svaşının altına önümüzdeki dönemde nasıl etki edeceğini şöyle yorumladı: "Bir ateşkes kararı verileceğini sanmıyorum. Borcu olan vatandaşların bu kısa vadeli geri çekilmeleri bir fırsat olarak görmeli ve neye ihtiyacı varsa almalı."

Nisan ayında gram altın düşer mi yükselir mi?

Altın yatırımcıları ve elinde altını olan vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlayan Memiş altının gidişatına ilişkin şu yorumları yaptı: Bir aylık süreçte 900 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımı yapmayın dedim. Sert bir şekilde düşürecekler ya da çıkaracaklar. 900 lira altını alım fırsatı olarak görüyorum. 850 ile 900 arası gram altın için. Özellikle yaz aylarında yeni rekorlar görebiliriz"

Enflasyon altn fiyatlarını artırır mı?

İslam Memiş enflasyonun altına etkisini de şu sözlerle açıkladı: Enflasyon var. "Enflasyon riski devam edecek. Kısa vadeli bir rahatlamanın geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. Enflasyon var, dünya ekonomileri daralıyor. Yaz ayları daha fazla moralleri bozacak dönemler olabilir."

FED faiz yükseltirse altın yükselir mi?

FED'in faiz kararı dünya piyaslarını yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası olası faiz artırımında piyasadan doların çekilişi bir miktar hızlanabilir. Durm böyle olunca yurt içine doların fiyatının bir miktar yükselmesi gram altının fiyatının artmasına da neden olabilir.