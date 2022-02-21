Altın ne olur 2022 Şubat? Altın düşecek mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Altın ve para piyasa uzmanları altına dair görüşlerini paylaştı. Rusya-Ukrayna geriliminden sonra altın hızlı bir yükseliş göstererek 832 TL sınırını aştı. Ons altın ise son ayların en yüksek noktasına ulaştı. Elinde altını olan yada altın almak isteyenler altın çıkacak mı yoksa düşecek mi? sorusuna yanıt arıyor.

Altın ne olur 2022 Şubat? Altın düşecek mi? Altın yükselmeye devam eder mi? Altın son aylarda yeniden yukarı yönlü bir hareket göstermeye başladı. Bunun başlıca nedeni olarak jeopolitik riskler olarak gösteriliyor. Rusya-Ukrayna arasında savaş saeslerinin yükselmesi ve ABD'den gelen "işgal" iddiaları sonrası altının ateşi bir anda yükseldi. Uzun süre sakinliğini koruyan ons altın da son ayların en yüksek noktasına ulaştı. Yurt içinde ise gram altın 830 TL sınırını aştı. Peki bundan sonra altın ne olacak? Altın yükselmeye devam edecek mi yoksa düşecek mi?

Altın ne olur 2022 Şubat?

Gram altın şu sıralar ABD-Rusya ve Ukrayna gerilimine oraklanmış durumda. ABD "işgal" iddiasında bulunurken Rusya ile bu açıklamaları provokasyon olarak değerlendiriyor. Bu yaşananlar gölgesinde altının ons değeri de önemli değer kazandı. Gram altın ise 830 TL sınırını aştı.

Altın düşecek mi?

Uzmanlar altının düşmesini Ukrayna'da yaşanan durumun sakinliğine bağlıyor. Ukrayna'da ataeşkes olursa altın piyasasında değişime olacağı görüşünde.

Mart'ta altın yükselir mi?

Mart ayında ABD Merkez Bankası FED kritik faiz kararını açıklaayacak. Piyasa uzmanları FED'in Mart'ta faizleri artırmaya gidebileceğini düşünüyor. FED faizleri artırırsa küresel anlamda parasal sıkılaşmanın da ilk adımı atılmış olur. Böyle olunca altında bir miktar yükseliş beklenebilir.

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