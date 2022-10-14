Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde çokça artan fiyatlar, düşmeye başladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları.

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde çokça artan fiyatlar, düşmeye başladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları. Güncel altın fiyatları Geçtiğimiz günlerde 1030 TL'yi bulan gram altın, bugün 996 TL'den işlem görüyor. Gram altın; 996,54 TL Cumhuriyet altını 6540 TL Yarım altın 3274 TL Çeyrek altın 1640 TL Reşat altın 6572 TL İLİŞKİLİ HABER 13 Ekim altın fiyatları | Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? .