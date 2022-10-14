Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde çokça artan fiyatlar, düşmeye başladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları.
2022-10-14 10:12:10
Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde çokça artan fiyatlar, düşmeye başladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları.
Güncel altın fiyatları
Geçtiğimiz günlerde 1030 TL'yi bulan gram altın, bugün 996 TL'den işlem görüyor.
Gram altın; 996,54 TL
Cumhuriyet altını 6540 TL
Yarım altın 3274 TL
Çeyrek altın 1640 TL
Reşat altın 6572 TL.
YORUMLAR (0)