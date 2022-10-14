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TIMETURK / EKONOMİ / Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde çokça artan fiyatlar, düşmeye başladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları.

1 Saat Önce
2022-10-14 10:12:10
Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde çokça artan fiyatlar, düşmeye başladı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları.

Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz günlerde 1030 TL'yi bulan gram altın, bugün 996 TL'den işlem görüyor.

Gram altın; 996,54 TL

Cumhuriyet altını 6540 TL

Yarım altın 3274 TL

Çeyrek altın 1640 TL

Reşat altın 6572 TL

13 Ekim altın fiyatları | Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?
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