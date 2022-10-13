13 Ekim altın fiyatları | Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?

13 Ekim altın fiyatları | Düşüşe geçen altın fiyatları dikkatlerden kaçmadı. Peki ama bugün Kapalıçarşıda altının durumu ne? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? İşte güncel altın fiyatları ve soruların yanıtları.

13 Ekim altın fiyatları | Düşüşe geçen altın fiyatları dikkatlerden kaçmadı. Peki ama bugün Kapalıçarşıda altının durumu ne? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? İşte güncel altın fiyatları ve soruların yanıtları. 13 Ekim altın fiyatları Gram altın Alış fiyatı: 998,10

Satış fiyatı: 998,32 Cumhuriyet altını Alış fiyatı: 6.544,00

Satış fiyatı: 6.613,00 Yarım altın Alış fiyatı: 3.277,00

Satış fiyatı: 3.318,00 Çeyrek altın Alış fiyatı: 1.642,00

Satış fiyatı: 1.660,00 Reşat altın Alış fiyatı: 6.576,47

Satış fiyatı: 6.645,95 Bir önceki fiyatları karşılaştırmak için aşağıdaki habere tıklayın. İLİŞKİLİ HABER Altın neden düşüyor? 12 Ekim güncel altın fiyatları | Altın düşmeye devam eder mi? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altının ons fiyatı düşüşe geçti ve bununla birlikte çeyrek altında 1.641 TL'den işlem görmeye başladı. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi? Ekonomistler bu dönemde altının bu denli düşmesini beklemiyordu fakat ulusal piyasadaki kriz altının düşmesine sebep oldu. Detaylar bekleniyor... .