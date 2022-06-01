Altın ne kadar düştü? 1 Haziran altın fiyatları: Son Dakika altında düşüş yaşandı!
Altın ne kadar düştü? Altının dün ve bugünkü fiyatında büyük bir fark bulunuyor. Hafta ortasında yaşanan düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcılar araştırmalara başladı. Peki ama altında ne kadar düşüş gözlemlendi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın bugün ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel kapalıçarşı altın fiyatları...
2022-06-01 10:43:34
Altının dün ve bugünkü fiyatında büyük bir fark bulunuyor. Hafta ortasında yaşanan düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcılar araştırmalara başladı. Peki ama altında ne kadar düşüş gözlemlendi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın bugün ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel kapalıçarşı altın fiyatları...
Altın ne kadar düştü?
Dün 978 liradan işlem gören gram altın bugün 969 TL'den satışa sunuldu. Dün ve bugünkü gram altın fiyatları arasında 9 TL fark gözlemleniyor.
1 Haziran altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 969,66
- Satış fiyatı: 969,78
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 885,56
- Satış fiyatı: 891,35
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.313,00
- Satış fiyatı: 6.365,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.160,00
- Satış fiyatı: 3.193,00
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.580,00
- Satış fiyatı: 1.596,00
Reşat altın
- Alış fiyatı: 6.345,47
- Satış fiyatı: 6.397,95
18 ayar altın
- Alış fiyatı: 707,68
- Satış fiyatı: 707,82
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