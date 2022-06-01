Altın ne kadar düştü? 1 Haziran altın fiyatları: Son Dakika altında düşüş yaşandı!

Altın ne kadar düştü? Altının dün ve bugünkü fiyatında büyük bir fark bulunuyor. Hafta ortasında yaşanan düşüşü değerlendirmek isteyen yatırımcılar araştırmalara başladı. Peki ama altında ne kadar düşüş gözlemlendi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın, reşat altın, 22 ayar ve 18 ayar altın bugün ne kadar oldu? İşte merak edilen güncel kapalıçarşı altın fiyatları...