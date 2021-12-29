Altın hesabından TL'ye dönüş garanti kazanç ne kadar? Altına endeksli mevduat hesabı faiz garantisi ne kadar? Dövize endeksli Türk lirası mevduat hesaplarının devreye girmesinden sonra bir hamle de altın için geldi. Altın hesabı açarak yatırım yapan vatandaşların hesaplarına kazanç garantisi verilerek mevduat hesaplarına yada katılım hesaplarına geçilmesini sağlayacak yeni bir uygulama devreye sokuldu. Buna göre altın hesapları hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek ve açılacak hesaplar için kazanç garantisi ve pek çok avantaj sağlanacak. Kur korumalı mevduat sisteminin benzeri olan bu uygulama şimdiden altın hesabı olanların ilgisini çekmeyi başardı.

Dövize endeksli mevduat hesabı sisteminin bir benzeri bu kez altın hesapları için yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesapları olan vatandaşlar Altına endeksli mevduat hesabı nedir? Altına endeksli mevduat hesabı faiz garantisi ne kadar? gibi soruları sormaya başladı. Altına endeksli mevduat hesabı ile vatandaşların yatırımları güvende olacak. Hem Türk lirasının değeri artacak hem de yatrımcı zarar etmekten kurtulacak.

Altın hesabından TL'ye dönüş garanti kazanç ne kadar?

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Katılma hesabına sağlanacak getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Altına endeksli mevduat hesabı faiz garantisi ne kadar?

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde TCMB tarafından fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları, belirtilen destekten bir defaya mahsus faydalanabilecek.

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