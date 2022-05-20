Altın Haziran'da ne olur? Gram altın Haziran'da yükselir mi? Altın haziran ayında artar mı düşer mi? Altın yatırımcıları altının önümüzdeki günlerdeki seyrinin nasıl olacağını araştırarak ona göre pozisyon almak istiyor. Savaş riskleri, enflasyon ve faiz baskısı piyasaları şu anda derinden etkiliyor. Döviz kurunda yaşanan artışa bağlı olarak yurt içi gram altın fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Peki altında yükseliş ne zamana kadar sürer? Gram altın haziran ayında yükselir mi yoksa düşer mi?

Altın diyatları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından çalkantılı bir döneme girdi. Jeopolitik risklerin etksiiyle piyasalardan yaşanan çekiliş ggvenli liman olarak tanımlanan altına yöneldi. Altına talebin artması ile savaş döneminde altın fiyatları artışa geçti. Ancak FED'in faiz artırımını devreye sokması altın piyasasını yeniden bulandırdı. Yurt içinde Nisan ayının sonlarında altında yaşanan hızlı düşüş yatırımcıları endişelendirdi. Altın Haziran'da ne olur? Gram altın Haziran'da yükselir mi? Altın haziran ayında artar mı düşer mi? soruları sorulmaya başlanırken altın Mayıs ayında atağa kalktı ve tüm kayıplarını telafi etti. Altın 20 Mayıs'ta 950 TL seviyesinden işlem görüyor. Altına yatırım yapmak isteyenler ve altını olanlar Haziran ayında gram altının yükselişinin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Altın Haziran'da ne olur?

Altının Haziran ayında nasıl bir yön izleyeceği konusunda net bir görüşte bulunmak zor olur. Ancak para ve altın uzmanı İslam Memiş'ten altına yönelik çarpıcı analizler gelmeye devam ediyor. Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş yükselen altın fiyatlarını kar satışı yapmak için fırsat olarak görenleri uyardı. İslam Memiş Youtube videosu'nda altını olanları ve altına yatırım yapmak isteyenler için şunları söyledi: "Bu haftalık süreçteki dalgalanmalar geçici. Önümüzdeki hafta kar satışıyla hafif gerileyen bir altın olacak. Ancak Haziran ayı itibariyle bir boğa piyasası göreceğiz. Dolarda teknik olarak yaşanacak düzeltme hareketleri altının gram fiyatına yansır, bu da 'düşüyor satalım' korkusunu gündeme getirmemeli. Birincisi makas aralığı var. Ekranda gördüğünüz rakamların üzerinde alacağınız için burdan satarak yeniden yerine koyarım mantığını unutun. Kolay satarsınız ama makas aralığından dolayı kazanmadan belki de zararına yerine koyabilirsiniz. Kısa vadeli bu süreci değerlendirmek için konuşuyorum."

Gram altın Haziran'da yükselir mi?

Gram altına ilişkin uyarılarına devam eden Memiş "Kısa vadeli işlem yapmak yok artık. Günlük veya haftalık bazda işlem yapıp kar etme piyasasını ortadan kaldırdılar." dedi. Memiş açaıklamasında şunları söyledi: "Makas aralığından dolayı bu piyasada tekrar işlem yapamadan zararına risk almış olursunuz. Benim kişisel tercihim günlük ve haftalık işlemleri bir kenara bırakmak. Haziran ve Temmuz aylarını bekleyerek, varlıklarımıza sahip çıkmak gerekiyor. Merkez Bankaları kontrollü bir şekilde bir dengelenme çabasında piyasaları manipüle ettiği için burda kısa vadeli işlem yaptırmayacaklar, kısa vadeli kimseye para kazandırmayacaklar. Nisan ayı final ayıdır, nisan ayından itibaren 900 lira seviyesinin altında altın göremeyeceksiniz. Nisan ayını final ayı olarak değerlendiren arkadaşlar nefsine mukayyet olsun Temmuz ayına kadar beklemeyi tercih etsin. Şu anda artık satışlar, düşüşler başlayacak öngörüm yok. Gram altını 900 lira altında alım yapanlar 940 lira oldu diye satarsanız yeniden yerine koyamazsınız. 30-40 liralar bir şey değil. Küçük hesaplarla işlem yapmayın. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. Gram altın 1200 lirayı kırmadan gram altın yükselişte demeyeceğim."

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli!