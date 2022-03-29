Altın, güvenirliğini mi kaybediyor?

Son dönemde yaşanan ekonomik zorluklardan sonra yatırımcı için güvenilir liman olarak görülen altında neler yaşanıyor? Yatırımcı bir yandan bu sorulara cevap ararken diğer yandan da tasarrufumu nerde değerlendire bilirim cevaplarını arıyor.

Öte yandan Rusya Ukrayna savaşı özellikle de emtia piyasasında önemli hareketliliğe neden oldu. Şimdi özellikle altına yatırım yapan küçük yatırımcı gözünü barış görüşmelerine çevirdi.

ALTINDA DÜŞÜŞ SONA ERDİ

Altın, Ukrayna-Rusya arasında ateşkes görüşmelerinin devam edeceğine dair beklentiler ve güvenli varlıklara olan talebin düşmesiyle düşüşüne son verdi. Spot altın güçlenen dolar ve artan tahvil getirilerinin değerli metale olan talebi düşürmesiyle pazartesi günü yüzde 1,8 düşmesi sonrası yükselişe geçti. Türkiye'de gerçekleştirilecek görüşmelerde Ukrayna'nın hedefinin en azından insani yardımları iyileştirmek olduğu belirtilirken NATO içinde olası bir barış anlaşması ihtimaline karşılık stratejik bölünmeler yaşandığına dair işaretler görülüyor.

YATIRIMCI FED'DEN GELECEK KARARA ODAKLANDI

Yatırımcılar ise Fed'in son 40 yıldır görülen en yüksek enflasyonunu dizginlemek için ne kadar agresif bir sıkılaşma politikası izleyeceğini kestirmeye çalışıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme fiyat baskılarının gevşemesine neden olurken bu gelişme doğal bir enflasyon hedge aracı olan altının değerinin yatay seyretmesine yardımcı oldu.

“Dikkatler, çatışmaların en kötü döneminin bittiğine dair piyasa beklentilerinin doğrulanması için bugün yapılacak barış görüşmelerinde olacak” diyen IG Asia Stratejisti Yeap Jun Rong, “Ancak altın fiyatlarında yaşanan kısa süreli yükselişler değerli metalin fiyatları aşağı yönlü bir ön yargıya işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve doların dünyada güçlenmesiyle değer kaybederken; gram altında, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ediyor.

ALTIN FİYATINDA DÜŞÜS KALICI MI?

Ons altın yeni haftaya başlarken hem ABD dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin baskısı altında günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ile başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.55 seviyesinin üzerinde daha da güçlenmesi ve ABD dolar endeksinin de 100 seviyesine yaklaşmaya devam etmesi halinde ons altın fiyatı 1926 dolar seviyelerine kadar geri çekilme trendine devam edebilir. Ancak bu ons altının artık düşüşe geçtiği anlamına gelmiyor. Bunun önümüzdeki seyre baktığımda geçici bir süreç olacaktır. ABD 10 yıllıklarında 10 baz puan seviyesinde bir gerileme ile yeniden yüzde 2.40-2.44 bandına çekilebilir ve bunun devamında ons altın yeniden 1937 dolar üzerinde seviyelere doğru tırmanabilir.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI SABIRLI OLMALI

Gram altın yatırımcısı şu aşamada sabırlı olmalı. Gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki artışlardan beslenerek 1000 TL seviyesini bu yıl içerisinde çok da geç kalmadan test edecektir. Dolar/TL kuru şu anda 14.84 TL seviyesinde geçen haftadan beri yatay seyirde. TL'nin ABD doları karşısında yatay seyir izlediği dönemlerden her çıkışında yukarı yönde sert ivmelenme gösterdiğini gördük. Benzer bir senaryoyu izlememiz yüksek olasılık. .