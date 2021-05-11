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Altın fiyatlarında yükseliş

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,7 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını ise 3.280liradan satılıyor.

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11.05.2021 11:31:04
Altın fiyatlarında yükseliş

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün yükselişini üst üste 8. işlem gününe taşıyarak, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 489,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.835 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel enflasyon endişeleriyle arttığını kaydederek, tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Dün yüzde 1,57'den yüzde 1,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu dakikalarda yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan