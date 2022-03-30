Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu?
Altın Ukrayna'da gerginliği düşüren gelişmeler üzerine son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 907 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1458 lira seviyelerinden işlem görüyor.
2022-03-30 09:27:31
Uzmanlar ise, Rusya'nın askeri operasyonlarını durdurma önerisine taktik bir hamle gibi göründüğü düşüncesiyle yaklaşıyor. İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Saat 09.34'te kaydedilen verilere göre gram altın 907,3350 lira satış fiyatı üzerinden liradan işlm görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları saat 09.34'te kaydedilen verilere göre 1458 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
6 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise hafta sonu 5.796,49 liradan geri alınırken 6.001 liradan da satışa sunuluyor.
Saat 09:34 itibariyle altın fiyatlarında son durum şöyle:
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