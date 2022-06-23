Altın fiyatları ne kadar arttı? 23 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar arttı? Haziran ayı altın fiyatları çok hızlı fiyat değiştiriyor. Piyasanın dalgalanması altına yansıdı. İşte güncel gram, çeyrek, reşat, 14 ayar ve cumhuriyet altını fiyatları...

Haziran ayı altın fiyatları çok hızlı fiyat değiştiriyor. Piyasanın dalgalanması altına yansıdı. İşte güncel gram, çeyrek, reşat, 14 ayar ve cumhuriyet altını fiyatları... Altın fiyatları ne kadar arttı? Bir önceki gün 1.018 TL'den işlem gören gram altın bugün 1.024 TL'den işlem görüyor. 23 Haziran altın fiyatları Kapalıçarşı altın fiyatları aşağıdaki gibi yer alıyor. Gram altın 1.024,81 TL Cumhuriyet altını 6.686,00 TL Yarım altın 3.342,00 TL Çeyrek altın 1.675,00 TL Reşat altın 6.718,47 TL 14 ayar altın 566,03 TL Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için aşağıdaki habere tıklayınız. İLİŞKİLİ HABER Altında büyük düşüş! Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Temmuzda altın fiyatları artacak mı? .