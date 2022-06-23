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TIMETURK / EKONOMİ / Altın fiyatları ne kadar arttı? 23 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar arttı? 23 Haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar arttı? Haziran ayı altın fiyatları çok hızlı fiyat değiştiriyor. Piyasanın dalgalanması altına yansıdı. İşte güncel gram, çeyrek, reşat, 14 ayar ve cumhuriyet altını fiyatları...

56 Dakika Önce
2022-06-23 11:42:28
Altın fiyatları ne kadar arttı? 23 Haziran güncel altın fiyatları

Haziran ayı altın fiyatları çok hızlı fiyat değiştiriyor. Piyasanın dalgalanması altına yansıdı. İşte güncel gram, çeyrek, reşat, 14 ayar ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar arttı?

Bir önceki gün 1.018 TL'den işlem gören gram altın bugün 1.024 TL'den işlem görüyor.

23 Haziran altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları aşağıdaki gibi yer alıyor.

Gram altın

  • 1.024,81 TL

Cumhuriyet altını

  • 6.686,00 TL

Yarım altın

  • 3.342,00 TL

Çeyrek altın

  • 1.675,00 TL

Reşat altın

  • 6.718,47 TL

14 ayar altın

  • 566,03 TL

Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için aşağıdaki habere tıklayınız.

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