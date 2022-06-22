Altında büyük düşüş! Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Temmuzda altın fiyatları artacak mı?
Altında büyük düşüş! Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Haziran ayı içerisinde 1.030 TL'yi gören gram altın şimdilerde yönünü aşağı çevirdi. Peki haziran ayı altın artışı ne boyutta devam edecek? Temmuzda altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları artar mı? İşte detaylar...
2022-06-22 10:22:23
Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Haziran ayı içerisinde 1.030 TL'yi gören gram altın şimdilerde yönünü aşağı çevirdi. Peki haziran ayı altın artışı ne boyutta devam edecek? Temmuzda altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları artar mı? İşte detaylar...Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Haziran ayı içerisinde 1.030 TL'yi gören gram altın şimdilerde yönünü aşağı çevirdi. Peki haziran ayı altın artışı ne boyutta devam edecek? Temmuzda altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları artar mı? İşte detaylar...
Haziran ayın altın fiyatları düştü mü?
Haziran ayında altın fiyatları bir hayli yükselişe geçmişti. Ayın ortasından sonra altın fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde 1.030 TL olan gram altın 1.018 TL'den işlem görüyor.
Temmuzda altın fiyatları artacak mı?
Ekonomistlerin öngörülerine göre altın fiyatları artışını sürdürecek. Altında büyük düşüş ancak yıl sonunda yaşanabilir.
Güncel altın fiyatları
Kapalıçarşı altın fiyatları aşağıdaki gibi yer alıyor.
Gram altın
- 1.018,34
22 ayar bilezik
- 928,90
Cumhuriyet altını
- 6.637,00
Yarım altın
- 3.320,00
Çeyrek altın
- 1.663,00
Reşat altını
- 6.669,47
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