Altında büyük düşüş! Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Temmuzda altın fiyatları artacak mı?

Altında büyük düşüş! Haziran ayın altın fiyatları düştü mü? Haziran ayı içerisinde 1.030 TL'yi gören gram altın şimdilerde yönünü aşağı çevirdi. Peki haziran ayı altın artışı ne boyutta devam edecek? Temmuzda altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları artar mı? İşte detaylar...