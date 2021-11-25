Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Döviz kurlarında 23 Kasım'da rekor üstüne rekor kırıldı. Tarihi zirvesini yenileyen dolar 13 lira 50 kuruş seviyesine kadar çıktı. Doların zirve yapması altın fiyatlarını da uçurdu. Gram altın 780 TL seviyesine çıkarak kendi rekorunu tazelemişti. Dolarda yaşanan düşüş ile birlikte altın fiyatlarında da gerileme yaşandı. Altın yatırımı olan vatandaşlar altında düşüş devam eder mi? sorusunu sormaya başladı. İşte 25 Kasım Perşembe altın son dakika gelişmeleri...

Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Döviz kurlarında yaşanan rekorlar altının da rekor kırmasına neden oldu. Altın son bir kaç haftada yatırımcısına oldukça fazla kazandırdı. Ancak döviz kurlarında son günlerde yaşanan geveşeme altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Yastık altındaki dövizlerin bozdurulması ile piyasaya salınan döviz miktarı da bir hayli arttı. Dolarda yaşnana gerileme gram altın fiyatlarının da düşmesini sağladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın düştü mü?

Dolar 23 Kasım'da rekor kırarak 13 lira 50 kuruş seviyesine kadar çıktı. Dolar 25 Kasım 11.40 sıralarında 12 liradan işlem görüyıor. Dolar gün içinde 11.80 TL'ye kadar geriledi. Dolarda yaşanan gerileme ile gram altın da 688 tl seviyelerine kadar geriledi. 25 Kasım PErşembe günü saat 12.00 sıralarında gram altın alış 687.4163 TL'den satış ise 693.3095 TL'den işlem görüyor.

Altın ne kadar düştü?

Altında son bir kaç günde rekor seivyeyi göz önünde bulundurursak 100 liraya yakın bir gerileme meydana geldi.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın 25 Kasım Perşemne günü saat 12.00 sıralarında alış 687.4163 TL'den satış ise 693.3095 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

23 Kasım'da rekorların geldiği günde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 1100 TL alış ve 1300 TL satış rakamı ile işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 4 bin 400 TL alış ve 4 bin 510 TL satış rakamıyla işlem gördü. 25 Kasım'da ise çeyrek altın fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. alış 1122.6127 TL satış 1145.5232 TL'den işlem görüyor.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.

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