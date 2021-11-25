Dolar düştü mü? Dolarda düşüş sürer mi? Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL oldu? Dolar geçtiğimiz günler 13.5 TL seviyesine çıkara rekor kırmıştı. BAE ile ilişkiler ve yatırım anlaşmaları sonrası dolarda hızlı bir gerileme seyrine girildi. Dün dolarda başlayan düşüş bugün de devan etti. Doların 13.5 seviyesine çıkması yastık altındaki dolarların bozdurulması için fırsat olarak adlandırıldı. Döviz büroları önünde dolar bozduranların kuyrukta olduğu gözlendi. İşte 25 Kasım dolarda son durum...

Dolar düştü mü? Dolarda düşüş sürer mi? Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL oldu? Dolar geçtiğimiz günler 13.5 TL seviyesine çıkara rekor kırmıştı. BAE ile ilişkiler ve yatırım anlaşmaları sonrası dolarda hızlı bir gerileme seyrine girildi. Dün dolarda başlayan düşüş bugün de devan etti. Doların 13.5 seviyesine çıkması yastık altındaki dolarların bozdurulması için fırsat olarak adlandırıldı. Döviz büroları önünde dolar bozduranların kuyrukta olduğu gözlendi. İşte 25 Kasım dolarda son durum...

Dolar düştü mü? Dolarda düşüş sürer mi? Dolar geçtiğimiz gün 13 lira 50 kuruş seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. Dolada yaşanan hızlı yükseliş yerini sakinliğe ve gerilemeye bırakmış gibi görünüyor. Dolarda rekor üstüne rekorların kırıldıüı günden sonra yaşanan iç ve dış gelişmeler nedeniyle dolarda aşağı doğru sarkma söz konusu.

Dolar düştü mü?

Dün 23 Kasım'da 13.49 lira ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Dolardan kar elde eden vatandaşlar dolarlarını satmaya başladı. Dolar 25 Kasım 11.40 sıralarında 12 liradan işlem görüyıor. Dolar gün içinde 11.80 TL'ye kadar geriledi.

Dolarda düşüş sürer mi?

İç v dış piyasalara bağlı olarak dolarda geri çekilmelerin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Dolar ne kadar?

Dolar 25 Kasım günü saat 11.45 itibari ile 12 TL'den işlem görüyor.

BAE ile yatırım anlaşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Suwaidi, Abu Dabi Veliahtı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye geldiğini belirterek, "Bu resmi ziyaret ve görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmış ve tahsis etmiştir" dedi.

Tüpraş'tan yatırım açıklaması

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, düzenlediği basın toplantısında, şirketin "Enerjimiz Geleceğe" sloganıyla kurguladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Tüpraş'ın söz konusu plan kapsamında her yıl ortalama 350 milyon dolar yatırım planladığını bildiren Yelmenoğlu, "2035'e kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve rafinaj sektöründeki ilk üreticisi olan Tüpraş, 2006'da Koç Holding bünyesine katılmasından bu yana yaklaşık 7 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.