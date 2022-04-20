Altın düşmeye devam eder mi? Gram altında düşüş sürer mi? Altın neden düşüyor? Nisan'da altın iner mi, çıkar mı?

Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altında düşüş sürer mi? Nisan'da altın iner mi, çıkar mı? Altında yükseliş trendi 20 Nisan Çarşamba günü yerini düşüşe bıraktı. Altında yaşanan hızlı düşüş yatırımcıları endişelendirirken düşüşün nedeni merak edilmeye başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla başlayan süreçte altın değer kazanmıştı. Ancak barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasıyla altının fiyatı yeniden düşmüştü. Son bir haftadır gram altın ve ons altında görülen artış yerini tekrar düşüşe bıraktı. Peki altın 20 Nisan'da neden düşüyor?

Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altında düşüş sürer mi? Nisan'da altın iner mi, çıkar mı? Altında yükseliş trendi 20 Nisan Çarşamba günü yerini düşüşe bıraktı. Altında yaşanan hızlı düşüş yatırımcıları endişelendirirken düşüşün nedeni merak edilmeye başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla başlayan süreçte altın değer kazanmıştı. Ancak barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasıyla altının fiyatı yeniden düşmüştü. Son bir haftadır gram altın ve ons altında görülen artış yerini tekrar düşüşe bıraktı. Peki altın 20 Nisan'da neden düşüyor?

Uluslararası piyasalarda ons altında hızlı bir gerileme söz konusu. 20 Nisan Çarşamba günü başlayan düşüş sonrası altın almak isteyen ve altını olan yatırımcılar şaşkın. Gram alında 20 Nisan'da alış 908.9 TL satış 916.7 TL seviyelerinde. Bir kaç gün öncesine kadar gram altın 930 TL sınırını aşmıştı. Altını olan ve altına yatırım yapmak isteyenler Altın düşmeye devam eder mi? sorusuna yanıt arıyor.

Altın neden düşüyor?

Altın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra hızla değer kazandı. Güvenli liman olarak tanımlanan altına yatırımcıları bu süredekiilgisi oldukça fazla oldu. Altın talebinde jeopolitik risklerin azalması nedeniyle bir azalma oldu. Bu da altın fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Ayrıca IMF'den gelen açıklamalar da altının ateşini söndürdü. IMF açıklamasında küresel ekonomik risklerden bahsetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın sona ermesiyle bu risklerin ortadan kalkacağını ve küresel toparlanmanın hız kazanacağını belirtti.

Altın düşmeye devam eder mi?

Altının seyrini kestirmek son zamanlarda oldukça güç. Altın düşer mi, yükselir mi? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Bu soruya uzmanlar da yanıt vermekten çekiniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor. Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada. İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı."

Nisan'da altın iner mi, çıkar mı?

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: "Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibi" dedi.

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