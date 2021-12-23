Altın düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru 1 günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Dolardaki düşüşe paralel olarak gram altın da 1000 TL tarihi rekorunda 650 TL'ye kadar düştü. Altın yatırımcıları ters esmeye başlayan rüzgar ile adete neye uğradıklarını şaşırdı. Altın almak isteyenler ve altını olan vatandaşlar altının ilerleyen günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre dolarda gerilemenin bir sürede daha bekleniyor. Dolayısıyla altın fiyatı dada bir miktar daha aşağı çekilebilir. NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

Dolarda yaşanan ani değer kayıpları sonrası altın yatırımcuları Altın düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? sorularını sıkça sormaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dövize endeksli TL mevduat hesaplarının devreye alınacağını açıklamasının ardından dolarda bir günde yüzde 30'dan fazla gerileme yaşandı. Dolar kurunda yaşanan gerileme altın fiyatlarını da etkiledi. Altın 1000 TL sınırını aşmışken bir anda 650 TL'ye kadar düştü. Altın yatırımcıları ve altın almayı düşünenler gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt arıyor.

Altın düşer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dövze endeksli TL mevduat hesaplarının devreye alınacağını açıklamış ve bu açıklama ile dolar yüzde 30 değer kaybetmişti. Altında da yüzde 30'dan fazla değer kayıpları yaşandı. Altında bir miktar daha aşağı çekilmelerin beklendiği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Altın düşmeye devam eder mi?

Dolar kurunda yaşanan gevşemeyle doğru orantaılı şekilde gram altın fiyatlarının da düşüşüne devam edeceği bekleniyor. NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

23 Aralık Perşembe günü altında düşüş sürdü. Altın 679 TL sınırına kadar düştü. Ardından yeniden toparlanan gram altın yatay bir seyir izliyor.

Memış: "ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Altın düşmeye devam eder mi? Altında düşüş sürer mi? Altın alınır mı? sorularına yaptığı açıklama ile yanıt verdi. TGRT Haber'in konuğu olan Memiş, ons altının dünya genelinde yatay ve sakin bir seyirde olduğunu söyledi. Ons altının 1.780-1.815 dolar aralığında seyrettiğini belirten Memiş, "Bu hafta ABD'deki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1.835 dolara kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gram tarafındaki yükselişler zaten malum. Ancak ons tarafındaki toparlanma ABD'de açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.