Alkole zam geldi mi? İçkiye ne kadar zam geldi? Sigara ve alkol fiyatlarında son durum ne?

Alkole zam geldi mi? Sigara ve alkol fiyatlarında son durum ne? Sigaraya gelecek olan zam sonrası gözler alkol fiyatlarına çevrildi. İçkiye ne kadar zam geldi? İşte merak edilen ağustos alkol ve sigara zammı son durumu!

Alkole zam geldi mi? Sigara ve alkol fiyatlarında son durum ne? Sigaraya gelecek olan zam sonrası gözler alkol fiyatlarına çevrildi. İçkiye ne kadar zam geldi? İşte merak edilen ağustos alkol ve sigara zammı son durumu!

Alkole zam geldi mi?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar; "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamanın ardından gözler alkol fiyatlarına çevrildi. Fakat alkol fiyatlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Detaylar bekleniyor.

Sigara ve alkol fiyatlarında son durum ne?

Sigara fiyatlarına 2022 ağustos ayı içerisinde 2 TL civarında bir zam uygulanacağı öngörülüyor. Alkol fiyatlarında zam uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Alkole ÜFE oranı

Alkol fiyatlarında ÜFE oranına bağlı zam yapılması bekleniyor.