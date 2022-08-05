Akaryakıta çifte indirim | Son Dakika: 5-6 Ağustos benzin ve motorinde indirim ne kadar?

Akaryakıta çifte indirim! Akaryakıt fiyatları ekonomiye ayak uyduruyor. Benzin ve motorinde çifte indirim bekleniyor. Peki ama bu indirim ne kadar olacak? Ankara, İzmir ve İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte düşüşe geçen benzin, mazot fiyatları ve indirim oranı!

Akaryakıt fiyatları ekonomiye ayak uyduruyor. Benzin ve motorinde çifte indirim bekleniyor. Peki ama bu indirim ne kadar olacak? Ankara, İzmir ve İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte düşüşe geçen benzin, mazot fiyatları ve indirim oranı!

5-6 Ağustos benzin ve motorinde indirim ne kadar?

Petrol fiyatlarında uluslararası indirimler gözden kaçmadı. Brent petrol oklarının yönü aşağı çevrildi. 6 Ağustos Cumartesi itibariyle benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL indirim bekleniyor.

6 Ağustos nenzin ne kadar oldu?

İstanbul'da benzin litre fiyatı 22,25 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,38 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.38 TL

6 Ağustos motorin ne kadar oldu?

İstanbul'da Motorin litre fiyatı 24,53 TL

Ankara'da Motorin litre fiyatı 24,64 TL

İzmir'de Motorin litre fiyatı 24,59 TL

LPS'ye indirim geldi mi?

İndirim ve zam haberlerinde LPG'nin gidişatı gözlemleniyor. Geçtiğimiz günlerde 30 kuruşluk zam sonrasında LPG fiyatlarında bir artış ya da azalma söz konusu değil.