Akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi

Son bir haftada akaryakıt fiyatlarına 3 zam gelmişti. Salı günü güncel akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! İşte detaylar…

Akaryakıt fiyatlarında zamlar son bir haftada peş peşe gelmeye devam ediyor. Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti. NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek. İLİŞKİLİ HABER Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı sonrası motorin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları .