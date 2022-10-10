Akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi
Son bir haftada akaryakıt fiyatlarına 3 zam gelmişti. Salı günü güncel akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! İşte detaylar…
2022-10-10 09:56:55
Akaryakıt fiyatlarında zamlar son bir haftada peş peşe gelmeye devam ediyor.
Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.
NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek..
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