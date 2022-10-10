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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi

Son bir haftada akaryakıt fiyatlarına 3 zam gelmişti. Salı günü güncel akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! İşte detaylar…

6 Saat Önce
2022-10-10 09:56:55
Akaryakıt fiyatlarına art arda zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında zamlar son bir haftada peş peşe gelmeye devam ediyor.

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

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