Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı sonrası motorin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına 3 kez zam gelmişti. Bir zam daha geliyor. Peki akaryakıt zammı sonrası benzin ne kadar olacak? Motorin ne kadar? Şu an benzin litresi kaç TL? İşte il il akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında zamlar son bir haftada art arda geldi. Son günlerde akaryakıt fiyatlarına toplamda 4 küsur lira zam yapıldı. Salı günü akaryakıta bir zam daha gelecek. Akaryakıta ne kadar zam yapılacak? Benzin ne kadar? Motorin kaç TL?

Akaryakıt zammı ne kadar?

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

11 Ekim 2022 Salı günü (yarın) itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

Benzin ve motorin kaç TL?

İstanbul'da akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin fiyatı: 27.15 TL

İstanbul'da benzin fiyatı: 20.6 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Ankara'da motorin fiyatı: 27.28 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 20.76 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

İzmir'de motorin fiyatı: 27.29 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 20.74 TL .