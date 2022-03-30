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TIMETURK / EKONOMİ / AK Parti 3600 ek gösterge için tarih verdi

AK Parti 3600 ek gösterge için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar çıkaracaklarını açıkladı.

32 Dakika Önce
2022-03-30 14:52:45
AK Parti 3600 ek gösterge için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yılın ikinci yarısında memur ve emeklilerde bir maaş artışı söz konusu olacağını hatırlatan Akbaşoğlu, "Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave ve bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi. .

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