AGİ kalktı maaşlarda düşüş olacak mı? Son Dakika Asgari Geçim İndiriminde yeni karar!

AGİ kalktı maaşlarda düşüş olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı. Milyonları ilgilendiren AGİ ücretlerinin 2022 fiyatları beklenirken, AGİ'nin kaldırıldığı haberi geldi. Peki ama maaşlarda düşüş yaşanmayacak mı? Asgari ücretlerde AGİ neden kalktı? İşte detaylar...

AGİ kalktı maaşlarda düşüş olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı. Milyonları ilgilendiren AGİ ücretlerinin 2022 fiyatları beklenirken, AGİ'nin kaldırıldığı haberi geldi. Peki ama maaşlarda düşüş yaşanmayacak mı? Asgari ücretlerde AGİ neden kalktı? İşte detaylar...

AGİ kalktı maaşlarda düşüş olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuk olduğu CNN programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin neden kaldırıldığını açıkladı.

AGİ'nin kaldırılmasının sonucunda işçinin hiçbir kaybının olmadığını belirten bilgin, "AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok." sözlerine yer verdi.

AGİ'nin kaldırılmasıyla vergi konusunda bir nebze rahatlayacağını belirten Vedat Bilgin; "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla memurlarımızın da ciddi bir kazancı oldu. Biz tüm çalışanların gelirlerini vergi dışı bırakınca, memurların gelirinde ortalama 300 liralık bir artış oldu. Memurlarda çocuk parası, çalışmayan eş parası AGİ ile verilmiyor. Bunlar kanunla düzenlenmiş. Bu nedenle bunlar memurlar için kalkmadı. Bu yanlış bir bilgidir. Bu vergi dışı kalma olayı memurların gelirlerinde artışa neden oldu " dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.