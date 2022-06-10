ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? Dolar, altın yükselir mi? ABD enflasyonu yüksek açıklanırsa dolara etkisi nasıl olur? Dolar fiyatı artar mı? Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD'den gelecek enflasyon verilerinde. ABD'de enflasyon Nisan ayında yüzde 8,3 ile 41 yılın zirvesinden gerilemişti. Tarihi enflasyon rekorları kıran ülkeden gelecek olan veriler dünya piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da ABD enflasyon rakamlarının dolar ve altını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki ABD Mayıs enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? Dolar, altın yükselir mi? ABD enflasyonu yüksek açıklanırsa dolara etkisi nasıl olur? Dolar fiyatı artar mı? Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD'den gelecek enflasyon verilerinde. ABD'de enflasyon Nisan ayında yüzde 8,3 ile 41 yılın zirvesinden gerilemişti. Tarihi enflasyon rekorları kıran ülkeden gelecek olan veriler dünya piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da ABD enflasyon rakamlarının dolar ve altını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki ABD Mayıs enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Dünya piyasları ABD enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. ABD'de 41 yılın enflasyon rekoru kırılmıştı. Nisan ayında yüzde 8,3 çıkan enflasyon 41 yılın zirvesinden gerilemişti. Küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yüksek oynaklıkla birlikte satıcılı seyir sürerken, yurt içinde ekonomi yönetimi tarafından finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılan adımların yansımaları takip edilecek. Dünya piyasalarının merakla beklediği verililer altın ve doları da yakından ilgilendiriyor.

ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur?

ABD'den gelecek olumlu gelşmeler küresel ekonomiyi ve dolar üzerinde olan baskıyı bir miktar kırabilir. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor. FED'in faiz artırımı tutumu gelecek olan enflasyon verilerine göre yeniden şekillenebilir. FED son aylarda peş peşe faiz artırımına gitmişti.

ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ve altın yükselir mi?

ABD'den beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi açıklanması FED'in faiz artırımı silahına daha sıkı sarılmasına neden olacaktır. Sıkı para politikasına dönüş dövizin bir miktar değerlenmesine neden olabilir. Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD Mayıs enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

ABD'den gelecek Mayıs ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerini şekillendiren her türlü veri ve gelişmeye duyarlılığı sürerken, saat 15.30'da açıklanacak ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel çapta risk iştahı azaldı.